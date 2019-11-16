Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Александр Безус окончательно разругались с семьей Дмитренко
Скандалы и интриги вокруг звездной семьи "Дома-2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко становятся все больше. Теперь с ними совсем поругались Милена Безбородова и Алексей Безус.
Известно, что изначально Милена ничего не имела против Ольги Рапунцель. Она даже поддерживала тот факт, что семья вернулась в конкурс "Человек года". Но в итоге после того, как среди участников активно начали обсуждать тему беременности Оли и то, что она будет всячески прикрываться своими детьми ради победы, отношения постепенно начали портиться. Милена высказалась, что не хорошо, что Оля ходит и подговаривает ее и всех остальных за нее голосовать в конкурсе. Ольга в свою очередь сказала, что отношения Милены и Алексея "полное дно".
В итоге между собой решили поговорить молодые люди девушек. Естественно, что каждый из них защищал свою любимую. Так, Алексей попросил, чтобы Дима поговорил с Олей, и она подбирала выражения в адрес Милены. Он отметил, что в противном случае дело может дойти до драки.
Известно, что изначально Милена ничего не имела против Ольги Рапунцель. Она даже поддерживала тот факт, что семья вернулась в конкурс "Человек года". Но в итоге после того, как среди участников активно начали обсуждать тему беременности Оли и то, что она будет всячески прикрываться своими детьми ради победы, отношения постепенно начали портиться. Милена высказалась, что не хорошо, что Оля ходит и подговаривает ее и всех остальных за нее голосовать в конкурсе. Ольга в свою очередь сказала, что отношения Милены и Алексея "полное дно".
В итоге между собой решили поговорить молодые люди девушек. Естественно, что каждый из них защищал свою любимую. Так, Алексей попросил, чтобы Дима поговорил с Олей, и она подбирала выражения в адрес Милены. Он отметил, что в противном случае дело может дойти до драки.