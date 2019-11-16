Эксперты определили, что успех в изучении иностранного языка зависит от его схожести с родным





Знание иностранного языка дает массу положительных качеств. В любом случае, это отличная разминка для памяти, а также возможность узнать больше о других культурах от носителей языка. В ходе исследования проводился эксперимент по изучению нидерландского языка. Были проанализированы данные о 48219 носителях 62 разных языков, которые сдавали экзамен с предмета. Оказалось, что большего успеха в изучении добились именно носители немецкого и шведского, а меньшего – сомалийского и тайского. Все дело в фонологической, лексической и морфологической схожести с родным языком.Немецкие эксперты изучили количество правил, которые нужно усвоить и количество новых слов базового словаря. Выяснилось, что все анализируемые языковые параметры объясняют 80 процентов различий того, как носители восприняли и усвоили язык.