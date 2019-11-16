Виктория Боня начала относиться к смерти как к "началу чего-то нового"

Виктория Боня рассказала подписчикам, что изменила свое отношения к проблемам и мировоззрение. К жизненным неурядицам звезда "Дома-2" теперь относится более спокойно, считая, что если судьба приготовила для нее испытания, значит она просто должна через них пройти. Даже к смерти Боня относится спокойно теперь и думает, что это всего лишь начало чего-то нового, ведь кончина не имеет отношения к концу духа. По словам модели, даже если она будет сидеть в падающем самолете, единственное, чего ей хотелось бы - это успеть сказать "спасибо" за все, что было у нее.Виктория Боня поинтересовалась, что по этому поводу думают ее подписчики, но вот они инициативу телеведущей не разделили. Многие отметили, что звезда просто не жила как большинство людей. Если бы она знала, как жить в нищете и при постоянной нехватке денег, поменяла отношение к проблемам. Подписчики отметили, что телеведущая то и дело живет в Милане или Лондоне, а ее проблемы сводятся к тому, чтобы найти жениха побогаче или засветиться на очередном публичном мероприятии.