Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические приступы





Согласно данным ВОЗ, сейчас в мире живет около 50 млн человек, страдающих от эпилептических припадков. При этом 70% из них можно предотвратить своевременным приемом лекарств, поэтому прогнозирование будущих судорог позволит многим людям сделать свою жизнь значительно лучше. Группа ученых из Университета Луизианы нашла способ определять эти состояния с помощью ИИ.Для этого они с помощью машинного обучения позволили искусственному интеллекту узнать, какие симптомы и признаки предшествуют эпилептическому приступу. Теперь ИИ способен самостоятельно распознавать такие состояния с вероятностью в 99,6%. Данная методика объединяет два имеющихся сейчас подхода: ЭЭГ и прогнозирование.Сейчас ученые приступили к работе над общедоступной версией, которая позволит обычным людям ежедневно следить за своим состоянием и заранее узнавать о предстоящем эпилептическом приступе. В настоящий момент специалисты имеют несколько вариантов достижения поставленного результата, однако об их эффективности станет известно только после проведения соответствующих исследований.