Телеведущий Андрей Малахов побывал на концерте Ольги Бузовой в Москве





Телеведущая и певица Ольга Бузова прямо со сцены обратилась к своему возлюбленному, отметив, что ее сердце принадлежит только ему. Взгляд певицы в этот момент был устремлен вверх, где до этого в вип-ложе стоял блогер Давид Манукян, который, предположительно, и стал избранником знаменитости, но ушел до ее обращения.Также Ольга Бузова призналась, что помирилась со своей сестрой Анной, чему очень рада и в следующем году хотела бы поехать на конкурс "Евровидение". Поклонники заметили в вип-ложе и телеведущего Андрея Малахова. Возможно, он хотел пригласить певицу на свою программу "Прямой эфир" или же помочь ей в подготовке к песенному соревнованию.