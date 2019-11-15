Телеведущий Андрей Малахов побывал на концерте Ольги Бузовой в Москве
Вчера Ольга Бузова дала концерт в Москве, во время которого трижды смогла удивить своих поклонников. Звезда проекта "Дом-2" заявила о своем намерении поучаствовать в конкурсе "Евровидение-2020", примирении с сестрой и скорой свадьбе. Более того, на мероприятие пришел и коллега телеведущей Андрей Малахов.
Телеведущая и певица Ольга Бузова прямо со сцены обратилась к своему возлюбленному, отметив, что ее сердце принадлежит только ему. Взгляд певицы в этот момент был устремлен вверх, где до этого в вип-ложе стоял блогер Давид Манукян, который, предположительно, и стал избранником знаменитости, но ушел до ее обращения.
Также Ольга Бузова призналась, что помирилась со своей сестрой Анной, чему очень рада и в следующем году хотела бы поехать на конкурс "Евровидение". Поклонники заметили в вип-ложе и телеведущего Андрея Малахова. Возможно, он хотел пригласить певицу на свою программу "Прямой эфир" или же помочь ей в подготовке к песенному соревнованию.
Телеведущая и певица Ольга Бузова прямо со сцены обратилась к своему возлюбленному, отметив, что ее сердце принадлежит только ему. Взгляд певицы в этот момент был устремлен вверх, где до этого в вип-ложе стоял блогер Давид Манукян, который, предположительно, и стал избранником знаменитости, но ушел до ее обращения.
Также Ольга Бузова призналась, что помирилась со своей сестрой Анной, чему очень рада и в следующем году хотела бы поехать на конкурс "Евровидение". Поклонники заметили в вип-ложе и телеведущего Андрея Малахова. Возможно, он хотел пригласить певицу на свою программу "Прямой эфир" или же помочь ей в подготовке к песенному соревнованию.