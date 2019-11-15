В Японии обнаружена окаменелость примитивной птицы Fukuipteryx prima
На территории Японии археологами обнаружена окаменелость предположительно первой примитивной птицы. Данный вид пернатых получил от учёных название Fukuipteryx prima.
По предположению исследователей, эта птица не летала, но была способна ко взмахам крыльями. Оперение имело серый и коричневый оттенок, длина перьев – как у голубей. Конечности были удлинены.
До данного открытия подобные окаменелости обнаруживались на территории северо-восточной территории Китая. Учёные всё ещё не определились со временем, когда птицы смогли взлететь, но надеются, что новая находка поможет им разобраться в этом вопросе.
По предположению исследователей, эта птица не летала, но была способна ко взмахам крыльями. Оперение имело серый и коричневый оттенок, длина перьев – как у голубей. Конечности были удлинены.
До данного открытия подобные окаменелости обнаруживались на территории северо-восточной территории Китая. Учёные всё ещё не определились со временем, когда птицы смогли взлететь, но надеются, что новая находка поможет им разобраться в этом вопросе.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:00