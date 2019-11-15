В Японии обнаружена окаменелость примитивной птицы Fukuipteryx prima





По предположению исследователей, эта птица не летала, но была способна ко взмахам крыльями. Оперение имело серый и коричневый оттенок, длина перьев – как у голубей. Конечности были удлинены.До данного открытия подобные окаменелости обнаруживались на территории северо-восточной территории Китая. Учёные всё ещё не определились со временем, когда птицы смогли взлететь, но надеются, что новая находка поможет им разобраться в этом вопросе.