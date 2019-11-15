В Сети появился компромат на Виктора Трифоненкова, пришедшего на "Дом-2" к Алене Рапунцель





Трифоненков только появился на проекте, но уже успел очаровать Татьяну Владимировну. И это не удивительно, ведь мужчина приносит ей обеды и, не жалея средств, дарит Алене кольца в знак дружбы. Помимо этого, он всех пытается убедить в своей порядочности, а также хорошем достатке. Однако, как выяснилось, на самом деле все не так радужно.Один из тех, кто лично знаком с Виктором, рассказал, что тот никогда не был директором планетария, как он утверждает. Молодой человек работал там охранником, но достаточно недолго, так как был уволен за регулярные прогулы.Возможно, семья Рапунцель рано начала радоваться появлению Виктора Трифоненкова в проекте, ведь он, по мнению телезрителей, просто пытается быть ближе к той девушке, которая в "Доме-2" закрепилась плотно. На самом деле Виктор, как и Роман Макеев, - один из тех, кто любит горячительные напитки, и со временем все могут понять, что он далеко не герой романа звездной Алены Рапунцель.