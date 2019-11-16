Врачи составили список полезных для суставов продуктов





Исходя из того, что одна из наиболее распространенных причин возникновения проблем с суставами - это нарушение обменных процессов в тканях хряща, врачи рекомендуют для облегчения симптомов подобных заболеваний использовать специальную диету. Продукты, которые в нее входят, имеют антиканцерогенные и противовоспалительные свойства, а также содержат массу полезных веществ, которые благотворно влияют на работу опорно-двигательного аппарата.На первом месте в списке продуктов, которые стоит включить в рацион при артрозе, стоит скумбрия. Рыба, состав которой богат на омега-з, поможет снизить болевые ощущения, которые сопровождают данное заболевание. Учитывая то, что на фоне поражения хрящевой ткани суставных поверхностей возникновения очагов далеко не редкость, скумбрия также будет полезна и своими противовоспалительными свойствами.Также тем, кто страдает артрозом, необходимо есть и киви. Кроме того, что во фрукте множество витаминов (В1, В2, В6, В9, А и РР), которые помогают укреплять иммунитет и способствуют сопротивляемости организма болезням, в нем есть и антиоксидант, способствующий синтезу гиалурона и хондроитина. Поэтому при наличии проблем с суставами киви становится просто незаменим, однако стоит учесть, что употреблять его стоит с осторожностью, если имеется склонность к образованию камней в почках.Также медики рекомендуют включить в рацион питания и овсяную кашу. Фосфор и кальций, содержащиеся в крупе, укрепляют костную систему, корни волос и ногтевую пластину. И здесь польза овсянки очевидна для людей, страдающих патологиями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в 100 граммах овсянки содержится более 25% норм марганца, а именно этот микроэлемент регулирует выработку ферментов, входящих в состав костной и хрящевой ткани.