Врачи составили список полезных для суставов продуктов
Врачи составили список продуктов, которые необходимо включить в рацион тем, кто страдает артрозом. Медики утверждают, что подобная диета будет очень полезна при заболеваниях суставов, так как поможет снять воспаление.
Исходя из того, что одна из наиболее распространенных причин возникновения проблем с суставами - это нарушение обменных процессов в тканях хряща, врачи рекомендуют для облегчения симптомов подобных заболеваний использовать специальную диету. Продукты, которые в нее входят, имеют антиканцерогенные и противовоспалительные свойства, а также содержат массу полезных веществ, которые благотворно влияют на работу опорно-двигательного аппарата.
На первом месте в списке продуктов, которые стоит включить в рацион при артрозе, стоит скумбрия. Рыба, состав которой богат на омега-з, поможет снизить болевые ощущения, которые сопровождают данное заболевание. Учитывая то, что на фоне поражения хрящевой ткани суставных поверхностей возникновения очагов далеко не редкость, скумбрия также будет полезна и своими противовоспалительными свойствами.
Также тем, кто страдает артрозом, необходимо есть и киви. Кроме того, что во фрукте множество витаминов (В1, В2, В6, В9, А и РР), которые помогают укреплять иммунитет и способствуют сопротивляемости организма болезням, в нем есть и антиоксидант, способствующий синтезу гиалурона и хондроитина. Поэтому при наличии проблем с суставами киви становится просто незаменим, однако стоит учесть, что употреблять его стоит с осторожностью, если имеется склонность к образованию камней в почках.
Также медики рекомендуют включить в рацион питания и овсяную кашу. Фосфор и кальций, содержащиеся в крупе, укрепляют костную систему, корни волос и ногтевую пластину. И здесь польза овсянки очевидна для людей, страдающих патологиями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в 100 граммах овсянки содержится более 25% норм марганца, а именно этот микроэлемент регулирует выработку ферментов, входящих в состав костной и хрящевой ткани.
Исходя из того, что одна из наиболее распространенных причин возникновения проблем с суставами - это нарушение обменных процессов в тканях хряща, врачи рекомендуют для облегчения симптомов подобных заболеваний использовать специальную диету. Продукты, которые в нее входят, имеют антиканцерогенные и противовоспалительные свойства, а также содержат массу полезных веществ, которые благотворно влияют на работу опорно-двигательного аппарата.
На первом месте в списке продуктов, которые стоит включить в рацион при артрозе, стоит скумбрия. Рыба, состав которой богат на омега-з, поможет снизить болевые ощущения, которые сопровождают данное заболевание. Учитывая то, что на фоне поражения хрящевой ткани суставных поверхностей возникновения очагов далеко не редкость, скумбрия также будет полезна и своими противовоспалительными свойствами.
Также тем, кто страдает артрозом, необходимо есть и киви. Кроме того, что во фрукте множество витаминов (В1, В2, В6, В9, А и РР), которые помогают укреплять иммунитет и способствуют сопротивляемости организма болезням, в нем есть и антиоксидант, способствующий синтезу гиалурона и хондроитина. Поэтому при наличии проблем с суставами киви становится просто незаменим, однако стоит учесть, что употреблять его стоит с осторожностью, если имеется склонность к образованию камней в почках.
Также медики рекомендуют включить в рацион питания и овсяную кашу. Фосфор и кальций, содержащиеся в крупе, укрепляют костную систему, корни волос и ногтевую пластину. И здесь польза овсянки очевидна для людей, страдающих патологиями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в 100 граммах овсянки содержится более 25% норм марганца, а именно этот микроэлемент регулирует выработку ферментов, входящих в состав костной и хрящевой ткани.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 02:00