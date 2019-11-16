АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Врачи составили список полезных для суставов продуктов

Врачи составили список продуктов, которые необходимо включить в рацион тем, кто страдает артрозом. Медики утверждают, что подобная диета будет очень полезна при заболеваниях суставов, так как поможет снять воспаление.
Врачи составили список полезных для суставов продуктов

Исходя из того, что одна из наиболее распространенных причин возникновения проблем с суставами - это нарушение обменных процессов в тканях хряща, врачи рекомендуют для облегчения симптомов подобных заболеваний использовать специальную диету. Продукты, которые в нее входят, имеют антиканцерогенные и противовоспалительные свойства, а также содержат массу полезных веществ, которые благотворно влияют на работу опорно-двигательного аппарата.

На первом месте в списке продуктов, которые стоит включить в рацион при артрозе, стоит скумбрия. Рыба, состав которой богат на омега-з, поможет снизить болевые ощущения, которые сопровождают данное заболевание. Учитывая то, что на фоне поражения хрящевой ткани суставных поверхностей возникновения очагов далеко не редкость, скумбрия также будет полезна и своими противовоспалительными свойствами.

Также тем, кто страдает артрозом, необходимо есть и киви. Кроме того, что во фрукте множество витаминов (В1, В2, В6, В9, А и РР), которые помогают укреплять иммунитет и способствуют сопротивляемости организма болезням, в нем есть и антиоксидант, способствующий синтезу гиалурона и хондроитина. Поэтому при наличии проблем с суставами киви становится просто незаменим, однако стоит учесть, что употреблять его стоит с осторожностью, если имеется склонность к образованию камней в почках.

Также медики рекомендуют включить в рацион питания и овсяную кашу. Фосфор и кальций, содержащиеся в крупе, укрепляют костную систему, корни волос и ногтевую пластину. И здесь польза овсянки очевидна для людей, страдающих патологиями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в 100 граммах овсянки содержится более 25% норм марганца, а именно этот микроэлемент регулирует выработку ферментов, входящих в состав костной и хрящевой ткани.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи составили список полезных для суставов…
Риск развития инсульта у веганов выше, чем у…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, почему Снигирь и Цыганов скрывают свой…
Microsoft неожиданно «оживила» Windows 10…
Ученые: Климат повлиял на зарождение Ассирийской…
Honda планирует представить гибридный кроссовер CR-V…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд поставила виниры за миллион…
Тимур Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное…
Google запустила бесплатного «убийцу…
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева пожаловалась, что сильно располнела в…
Том Фелтон не верит в воссоединение каста «Гарри Поттера» для съемок «Проклятого…
Телеведущий Андрей Малахов побывал на концерте Ольги Бузовой в…
Телеведущий Влад Кадони выругал "бабский" коллектив проекта…
Apple объявила войну приложениям для…
В России появились две новые версии Mercedes…
Сексолог Инна Чудинова: "Ксения Собчак пожалеет о браке с Константином…
В Японии обнаружена окаменелость примитивной птицы Fukuipteryx…
Яна Рудковская высказалась об «изменах» Евгения…
Беременная звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на…
В Сети появился компромат на Виктора Трифоненкова, пришедшего на "Дом-2" к Алене…
В московском трамвае мужчина избил беременную женщину до потери…
В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Розалии Райсон до применения уколов…
Продюсеры запретили Тейлор Свифт исполнять её старые…
Lenovo представила гибкий ноутбук-планшет ThinkPad…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев бросился к Илье Яббарову с поцелуями и объятьями ради…
Ольга и Дмитрий Дмитренко: «Вторую беременность мы не…
Алёна Рапунцель считает детей весомым аргументом для победы в конкурсе "Человек…
«Могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил»: Матильда Шнурова рассказала об отношениях с бывшим…
Назван ТОП-5 самых необычных внедорожников 2019…
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова расплакалась из-за предательства Анастасии…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорился с Дмитрием…
Психолог рассказала, как пережить безответную…
«Глаза о многом говорят»: Светлана Лобода удивилась переменам в лице Меган…
Политолог рассказал о посредниках между политиками и…
Россия может стать первым рынком для потенциального бестселлера…
«Это настоящий восторг»: Кристиан Бэйл рассказал о съемках в фильме «Ford против…
Работники офисов чувствуют себя неуютно на открытых…
«Кто знает, как с ней поступят»: Дмитрий Колдун хотел выкупить свою куртку на сайте по продаже…
Ученые разработали вакцину от аллергии на…
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались заполнены обычным…
Просмотреть все новости