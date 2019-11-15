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Экс-жена участника "Дома-2" Руслана Мацьолека рассталась с новым бойфрендом

Бывшая жена Руслана Мацьолека Вика Цатурян осталась одна. После того, как известная блогерша посетила программу «Бородина против Бузовой», ее бросил новый молодой человек.
Экс-жена участника "Дома-2" Руслана Мацьолека рассталась с новым бойфрендом

Вика Цатурян не понимает, почему Артем Прайда с ней поступил именно так. Стоит отметить, что визит Виктории в эфир программы «Бородина против Бузовой» заставил значительно понервничать как Анастасию Иванову, так и Артема Прайда.

Как только передача вышла, то Артем начал писать своей возлюбленной не очень хорошие сообщения. Он отметил, что его девушка уехала туда, где находится ее бывший супруг, но при этом даже не спросила у него совета или разрешения. Помимо этого, Виктория якобы поменяла в личном аккаунте Instagram аватарку, на которой они были запечатлены вместе.

В итоге экс-супруга Руслана открыто заявила, что ее бросил возлюбленный. Она отметила, что Артем принял решение о расставании, и тогда она и перестала выходить на связь со своими поклонниками.

Стоит подчеркнуть, что у Вики, судя по всему, наступила черная полоса, а вот у Руслана наоборот все наладилось, так как он счастлив с Анастасией Ивановой, которая сегодня как раз отмечает свой день рождения.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:06

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