Ученые: Климат повлиял на зарождение Ассирийской империи





Информация, изучавшаяся экспертами, говорит о том, что перемены климата считаются основным моментом власти Ассирийской империи. Обильные осадки, высокий урожай поспособствовали разрастанию населения городов и границ страны. Когда наступила эпоха засух, это стало одной из причин упадка империи.Ученые узнали, что зародилась Ассирия вместе с державами Междуречья, уступая Вавилону и остальным государствам. Вследствие «катастрофы бронзового века» все эти державы пришли в упадок.Специалисты, изучавшие геологические структуры на территории, которая входила в состав античной страны, нашли доказательства влияния изменений климата на скорое развитие и быстрый развал Ассирийской империи. Климат также мог быть фактором расшатывания ситуации на Ближнем Востоке. Даже в наши дни засуха может стать более страшной, нежели тогда, поэтому стоит готовиться к последствиям заранее.