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Регина Тодоренко продемонстрировала фанатам танец победителя

В социальной сети Instagram Регина Тодоренко продемонстрировала своим фанатам танец победителя. Также телеведущая отметила, что признательна каждому человеку, который принимал участие в голосовании и поддерживал ее.
Регина Тодоренко продемонстрировала фанатам танец победителя

Несколько дней назад Регина Тодоренко получила награду «Женщина года» по версии журнала Glamour. Накануне знаменитости вручили еще одну статуэтку премии Ok. В своем Instagram супруга певца Влада Топалова опубликовала новую фотографию и видео. На снимке телеведущая запечатлена со своим возлюбленным, а на видео она со статуэткой в одной руке и букетом роз в другой исполняет танец победителя. В комментарии к посту Регина Тодоренко написала: «Вы отметили мои достижения в интернете. Я признательна каждому, кто принимал участие в голосовании, кто поддерживал и поддерживает». Также телеведущая поблагодарила супруга Влада Топалова и назвала его "самой крепкой альпинистской страховкой".

В конце своего поста Регина Тодоренко уверена, что полученная награда является общей. Поклонники поздравили знаменитость с очередной статуэткой и отметили, что она ее действительно достойна.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55

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