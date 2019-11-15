Регина Тодоренко продемонстрировала фанатам танец победителя

Несколько дней назад Регина Тодоренко получила награду «Женщина года» по версии журнала Glamour. Накануне знаменитости вручили еще одну статуэтку премии Ok. В своем Instagram супруга певца Влада Топалова опубликовала новую фотографию и видео. На снимке телеведущая запечатлена со своим возлюбленным, а на видео она со статуэткой в одной руке и букетом роз в другой исполняет танец победителя. В комментарии к посту Регина Тодоренко написала:. Также телеведущая поблагодарила супруга Влада Топалова и назвала его "самой крепкой альпинистской страховкой".В конце своего поста Регина Тодоренко уверена, что полученная награда является общей. Поклонники поздравили знаменитость с очередной статуэткой и отметили, что она ее действительно достойна.