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Гоша Куценко планирует завершить актёрскую карьеру и заняться продюсированием

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко пообщался с журналистами на церемонии вручения премии «Больше, чем звезды» от издания «ОК!». Кинозвезда сделал признание, что планирует завершить актёрскую карьеру и заняться продюсированием.
Гоша Куценко планирует завершить актёрскую карьеру и заняться продюсированием

Прокомментировал Гоша Куценко и нашумевшую историю с налоговыми долгами, будто бы имевшимися у него. Актёр отметил, что лично звонил в налоговое управление и выяснил: никаких задолженностей у него нет. По словам артиста, впервые услышав о себе такую информацию, он сначала и сам испугался, но, всё прояснив, успокоился. Знаменитость в шутку заметил, что «в российском государстве должников любят».

Перечисляя свои личные достижения, Гоша Куценко назвал второй сезон телесериала «Скорая помощь» и кинобоевик «Балканский рубеж». Тем не менее, актёрскую карьеру звезда планирует завершать, сконцентрировавшись в дальнейшем на продюсировании. Артист уже работает над несколькими проектами.

«Постепенно я схожу с актёрской дорожки и перехожу на продюсерскую трассу», – поделился своими планами на будущее 52-летний Гоша Куценко.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:13

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