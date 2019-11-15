Гоша Куценко планирует завершить актёрскую карьеру и заняться продюсированием





Прокомментировал Гоша Куценко и нашумевшую историю с налоговыми долгами, будто бы имевшимися у него. Актёр отметил, что лично звонил в налоговое управление и выяснил: никаких задолженностей у него нет. По словам артиста, впервые услышав о себе такую информацию, он сначала и сам испугался, но, всё прояснив, успокоился. Знаменитость в шутку заметил, что «в российском государстве должников любят».Перечисляя свои личные достижения, Гоша Куценко назвал второй сезон телесериала «Скорая помощь» и кинобоевик «Балканский рубеж». Тем не менее, актёрскую карьеру звезда планирует завершать, сконцентрировавшись в дальнейшем на продюсировании. Артист уже работает над несколькими проектами., – поделился своими планами на будущее 52-летний Гоша Куценко.