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Ученые изучили распространенность внебрачного секса и супружеских измен в Европе за последние 500 лет

Ученые провели анализ ДНК и составили картину того, насколько распространенными были внебрачные сексуальные связи между людьми, жившими в Европе со средних веков и до наших дней – в последние 500 лет. Как оказалось, этот показатель находится в прямой зависимости от того, к какому классу принадлежали европейцы.
Ученые изучили распространенность внебрачного секса и супружеских измен в Европе за последние 500 лет

Сегодня вопрос биологического родства довольно легко решается путем проведения ДНК-тестов. Специалисты из Бельгии решили применить современные методы генетических исследований для того, чтобы установить, насколько часто в семьях средневековой Европы рождались внебрачные дети. Исследование охватило период в 500 лет, на протяжении которого происходили заметные изменения в социальной сфере человеческой жизни, в том числе стремительная урбанизация и промышленная революция позапрошлого века, которые буквально захлестнули страны Западной Европы. Как и предполагали перед началом исследования специалисты, общая численность случаев рождения внебрачных детей оказалась довольно скромной – на уровне 1%. Однако показатель сильно отличался в зависимости от социально-экономического положения людей. К примеру, среди фермеров, торговцев и других рабочих профессий показательно достигал 4%, в то время как среди представителей среднего и высшего класса он составил всего 0,5%.

«Разумеется, рождение внебрачных детей, тем более по причине супружеских измен, является весьма популярной темой для шуток и разговоров, литературных произведений и сериалов. Однако науке о распространенности этого явления ранее было известно мало», - отметили авторы этой научной работы.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:10

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