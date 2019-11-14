«Настал момент истины»: Аналитик Тарощина озвучила причину критики Галкиным федерального ТВ
Обозреватель Слава Тарощина в своей колонке для издания «Новая газета» озвучила причину критики шоуменом Максимом Галкиным федерального ТВ. Аналитик полагает, что у артиста «открылись глаза» и он заметил реальное положение дел, происходящее там. Специалист назвала текущее внутреннее состояние юмориста «наступлением момента истины».
Стоит напомнить, недавно Максим Галкин во время своего выступления в Новосибирске заявил, что ранее артистам разрешалось шутить над любой политической темой, теперь же это не так. Шоумен упомянул цензуру, якобы появившуюся на федеральном телевидении, а также выразил негодование тем, что центральные каналы уделяют слишком много, по его мнению, внимания теме существующих в Украине проблем.
Как заявила Слава Тарощина, Максим Галкин сейчас переживает «момент истины» и «внутренне возрастает». За собственную карьеру он не переживает – для юмориста с его артистическим талантом работа всегда найдётся. Просто знаменитости уже надоело копировать звёзд шоу-бизнеса, напоминая себя прежнего.
К слову, с громким высказыванием Максима Галкина согласилось очень мало его коллег, однако единомышленники нашлись. Одним из них оказался журналист и телеведущий Владимир Познер, всё же подчеркнувший, что именно на Первом канале никакой цензуры не существует.
Стоит напомнить, недавно Максим Галкин во время своего выступления в Новосибирске заявил, что ранее артистам разрешалось шутить над любой политической темой, теперь же это не так. Шоумен упомянул цензуру, якобы появившуюся на федеральном телевидении, а также выразил негодование тем, что центральные каналы уделяют слишком много, по его мнению, внимания теме существующих в Украине проблем.
Как заявила Слава Тарощина, Максим Галкин сейчас переживает «момент истины» и «внутренне возрастает». За собственную карьеру он не переживает – для юмориста с его артистическим талантом работа всегда найдётся. Просто знаменитости уже надоело копировать звёзд шоу-бизнеса, напоминая себя прежнего.
«Максим Галкин начал замечать «свинцовые мерзости» российской жизни, ранее его будто бы не касавшиеся. Из-за этой внутренней перемены он и заговорил о том, о чём его коллеги не смеют даже упоминать», – выразила своё мнение телекритик.
К слову, с громким высказыванием Максима Галкина согласилось очень мало его коллег, однако единомышленники нашлись. Одним из них оказался журналист и телеведущий Владимир Познер, всё же подчеркнувший, что именно на Первом канале никакой цензуры не существует.