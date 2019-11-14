Стас Костюшкин поздравил Лолиту Милявскую с днем рождения пикантным фото
Известный российский певец Стас Костюшкин в день рождения коллеги по сцене Лолиты Милявской решил оригинально поздравить артистку, опубликовав на своей страничке в Instagram совместное фото с ней. Вот только, как признался певец, приличного фото в компании с именинницей в его архиве не нашлось, поэтому пришлось использовать пикантный снимок, на котором он полностью обнажен.
В подписи к этой публикации Костюшкин отметил, что обожает «динамит, с детства заложенный» в популярную артистку. А любое появление Милявской на сцене он называет «потрясающим явлением и настоящей феерией». Кроме того, артист отметил, что у певицы и сцены есть какая-то связь и взаимная любовь, поэтому он желает, чтобы это чувство сохранялось как можно дольше. «Помни, ты еще девочка», - подытожил Стас Костюшкин. К слову, за использование столь откровенного снимка перед виновницей торжества он извинился, добавив, что никаких других фото с Лолитой у него просто нет.
Подписчики Костюшкина по достоинству оценили его поздравление и присоединились к приятным словам и добрым пожеланиям в адрес Лолиты Милявской, пожелав ей еще как можно дольше оставаться такой же яркой, энергичной и веселой.
В подписи к этой публикации Костюшкин отметил, что обожает «динамит, с детства заложенный» в популярную артистку. А любое появление Милявской на сцене он называет «потрясающим явлением и настоящей феерией». Кроме того, артист отметил, что у певицы и сцены есть какая-то связь и взаимная любовь, поэтому он желает, чтобы это чувство сохранялось как можно дольше. «Помни, ты еще девочка», - подытожил Стас Костюшкин. К слову, за использование столь откровенного снимка перед виновницей торжества он извинился, добавив, что никаких других фото с Лолитой у него просто нет.
Подписчики Костюшкина по достоинству оценили его поздравление и присоединились к приятным словам и добрым пожеланиям в адрес Лолиты Милявской, пожелав ей еще как можно дольше оставаться такой же яркой, энергичной и веселой.