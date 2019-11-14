Психологи объяснили влюбленность Ксении Собчак в малоизвестного режиссера Константина Богомолова





Психолог Олеся Миронова считает, что Ксения Собчак обратила внимание на Константина Богомолова из-за его ума, странностей, интеллекта гения, наличие которого многие отрицают. Специалист, тем не менее, считает Максима Виторгана, актера и экс-супруга эпатажной телеведущей, более хорошим мужем, но звезде нужно на самом деле не это. Даже если артист делал все идеально, вставал к детской кроватке по ночам и готовил к ее приходу любимые блинчики, Ксения Собчак нуждалась в том, кто умеет говорить о великом, а Константин Богомолов делает это виртуозно.Психолог Игорь Козлов, в свою очередь, считает, что пара Константина Богомолова и Ксении Собчак - яркий пример, что противоположные личности притягиваются. Они настолько разные, что их характеры можно сравнить с магнитами с противоположными полюсами. Странное поведение супругов эксперт, тем не менее, считает просто способом привлечь к себе внимание.