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Ученые открыли неожиданную роль яйцеклетки в оплодотворении

Специалисты из США во время недавнего исследования сделали новое открытие, которое касается роли яйцеклетки в процессе оплодотворения. Как считают ученые, новая информация может иметь большое значение для борьбы с бесплодием.
Ученые открыли неожиданную роль яйцеклетки в оплодотворении

Ранее предполагалось, что в процессе оплодотворения яйцеклетка выступает лишь в качестве пассивного участника. Однако исследователям из Университета Вирджинии удалось обнаружить, что на поверхности яйцеклетки имеются своего рода «молекулярные игроки», способные связываться с похожим веществом в сперматозоиде, облегчая тем самым процесс слияния. В течение нескольких лет ученые наблюдали за тем, как незрелые сперматозоиды проходят все стадии своего развития. Как оказалось, те из них, которые казались погибшими, могли благополучно ожить и процветать. В них был обнаружен молекулярный маркер, который по мере созревания усиливался. Речь идет о фосфатидилсерине, который как правило удерживается внутри клеток, но он при этом может намеренно воздействовать на семенную жидкость. В то же время яйцеклетка выделяет белковые вещества, способные активно вовлекать в сперму указанный белок. Вместе с другими факторами именно это и способствует успешному оплодотворению.

Как считают специалисты, данное открытие иметь огромное значение для людей, страдающих бесплодием. Прежде всего, медики могут предпринять попытку усилить влияние фосфатидилсерина на сперму, тем самым повысив шансы на зачатие. Кроме того, новая информация поможет в выборе наиболее подходящей для процедуры экстракорпорального оплодотворения семенной жидкости, что также сведет неудачные попытки зачатия к минимуму. Наконец, появляется потенциальная возможность создать новый способ контрацепции путем поиска методов маскировки данного белкового маркера на головке сперматозоида.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:43

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