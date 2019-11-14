Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии





Впервые о госпитализации народного артиста сообщил популярный Telegram-канал MASH. По данным авторов канала, состояние Джигарханяна на данный момент оценивается как критическое. Более того, 84-летний актер и режиссер якобы находится в реанимационном отделении одной из клиник. По данным источника, у артиста обострились некоторые заболевания из-за затянувшейся пневмонии. Примечательно, что в последний раз тревожные сообщения о госпитализации Армена Борисовича пресса сообщала еще в августе текущего года.Армен Джигарханян считается одним из самых талантливых театральных и киноактеров, сумевшим воплотить в жизнь огромное количество уникальных образов и ролей. При этом, актер имеет армянские корни – он родился в Ереване, однако воспитывался и рос именно в русскоязычной среде. Биография артиста, по мнению экспертов, является одной из самых богатых в отечественном кинематографическом и театральном искусстве.