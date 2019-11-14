Ученые: Алкоголиков с больной печенью убивает токсичная кишечная бактерия





По всему миру погибают сотни тысяч больных алкоголизмом от заболеваний печени, но некоторые проживали без лечения намного дольше, нежели остальные. Теперь ученые разобрались с феноменом и выяснили, что это связано с токсином, вырабатываемым некоторыми штаммами кишечной бактерии. Впервые их нашли при работе с мышами, после чего сразу провели тестирование терапии, которая основывается на уничтожении бактерии модифицированными вирусами.Ученый Джасмонах Бажадж выяснил, как в ряде случаев бактерия Enterococcus faecalis действует на организм, производя токсины. В микрообразцах фекалий у испытуемых с алкогольной зависимостью и заболеванием печени концентрация этих бактерий была в 2700 раз выше, чем у людей, отказывающихся от спиртных напитков. Эксперты также нашли клеточный разрушающий токсин цитолизин. Именно он источник тяжелых симптомов у людей с циррозом и другими болезнями печени из-за алкоголизма. У здоровых людей токсинов обнаружили очень мало.