Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с семьей Жанны Фриске





По словам Дмитрия Шепелева, он не поддерживает никакой связи с родными его умершей возлюбленной. При этом шоумен предотвращает любые попытки общения с их стороны с шестилетним сыном Платоном. Известно, что подобная ситуация с невозможностью родителей Жанны Фриске воспитывать собственного внука продолжается уже несколько лет. Несмотря на их просьбы встретиться всей семьей, телеведущей всегда отвечал отказом. Вопросы журналистов Шепелев решил перевести в русло, касающееся его новой пассии Екатерины Тулуповой.С молодой женщиной звезда знакома уже почти год, и сообщается, что она также воспитывает ребенка от прошлого брака. Интересной была и история их первой встречи, поскольку дети обоих ходили в общий детский сад. Со временем Платон и Лада сильно подружились и определенным образом свели обоих родителей. Семейное счастье Шепелев называет одной из самых важных вещей в жизни, однако признается в желании побыть наедине с возлюбленной. Поэтому примерно раз в месяц любовники отправляются в заграничное путешествие. В последний раз Шепелев и Тулупова побывали в немецком Мюнхене, после чего ведущий высказался о её лучших качествах - доверии, красоте и чувстве юмора.