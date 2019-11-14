Представлен новый роскошный седан Audi S8
Немецкая компания Audi представила роскошный седан S8, который сочетает в себе прогрессивные технологии, роскошь и прекрасную динамику. В новинке использованы уникальные дизайнерские элементы, которые дополнительно подчеркивают ее элегантный стиль и спортивность.
Этот комфортный, но в то же время спортивный седан имеет длину 5180 мм и оснащен внушительными 21-дюймовыми колесами. О спортивном характере машины лишний раз напоминают отдельные элементы на переднем бампере, корпусах зеркал и боковых порогах. Присутствует и традиционная для этой модели сдвоенная система выпуска выхлопных газов. Кроме всего прочего, покупателям опционально будет предложен оригинальный черный стайлинговый пакет. Что же касается компоновки систем освещения, то они включают в себя светодиодную оптику повышенной четкости, реализованную с применением лазерного освещения и задние OLED-фонари.
В движение новый Audi S8 приводится 4,0-литровым 571-сильным двигателем, развивающим до 800 Нм максимального крутящего момента. Такие характеристики отразились и на впечатляющей разгонной динамике модели – первую «сотню» Audi S8 2020 модельного года набирает всего за 3,8 секунды.
Этот комфортный, но в то же время спортивный седан имеет длину 5180 мм и оснащен внушительными 21-дюймовыми колесами. О спортивном характере машины лишний раз напоминают отдельные элементы на переднем бампере, корпусах зеркал и боковых порогах. Присутствует и традиционная для этой модели сдвоенная система выпуска выхлопных газов. Кроме всего прочего, покупателям опционально будет предложен оригинальный черный стайлинговый пакет. Что же касается компоновки систем освещения, то они включают в себя светодиодную оптику повышенной четкости, реализованную с применением лазерного освещения и задние OLED-фонари.
В движение новый Audi S8 приводится 4,0-литровым 571-сильным двигателем, развивающим до 800 Нм максимального крутящего момента. Такие характеристики отразились и на впечатляющей разгонной динамике модели – первую «сотню» Audi S8 2020 модельного года набирает всего за 3,8 секунды.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:26