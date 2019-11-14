Сергей Шнуров в стихах высмеял перепалку Ксении Собчак с Никитой Михалковым
Сергей Шнуров отреагировал на перепалку между Ксенией Собчак, Константином Богомоловым и Никитой Михалковым, разместив в Сети стихотворение.
Лидер группы "Ленинград" не смог остаться в стороне от того конфликта, который произошел между семейной парой Собчак и Богомолова с Никитой Михалковым. Стих, посвященный фигурантам ссоры, он разместил в личном аккаунте Instagram. Из слов, которые там написаны, становится ясно, что оба режиссера ставят свои спектакли за счет государственного бюджета. Именно поэтому, Ксении Собчак следовало бы промолчать, а не затрагивать эту тему.
Напомним, что история началась после того, как Никита Михалков назвал пару после церемонии их бракосочетания чертями в эфире своей программы. Ксения не стала молчать и сказала, что удивлена подобной критикой в свой адрес. Позже свою супругу поддержал и сам Константин Богомолов.
Лидер группы "Ленинград" не смог остаться в стороне от того конфликта, который произошел между семейной парой Собчак и Богомолова с Никитой Михалковым. Стих, посвященный фигурантам ссоры, он разместил в личном аккаунте Instagram. Из слов, которые там написаны, становится ясно, что оба режиссера ставят свои спектакли за счет государственного бюджета. Именно поэтому, Ксении Собчак следовало бы промолчать, а не затрагивать эту тему.
Напомним, что история началась после того, как Никита Михалков назвал пару после церемонии их бракосочетания чертями в эфире своей программы. Ксения не стала молчать и сказала, что удивлена подобной критикой в свой адрес. Позже свою супругу поддержал и сам Константин Богомолов.