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Сергей Шнуров в стихах высмеял перепалку Ксении Собчак с Никитой Михалковым

Сергей Шнуров отреагировал на перепалку между Ксенией Собчак, Константином Богомоловым и Никитой Михалковым, разместив в Сети стихотворение.

Сергей Шнуров в стихах высмеял перепалку Ксении Собчак с Никитой Михалковым

Лидер группы "Ленинград" не смог остаться в стороне от того конфликта, который произошел между семейной парой Собчак и Богомолова с Никитой Михалковым. Стих, посвященный фигурантам ссоры, он разместил в личном аккаунте Instagram. Из слов, которые там написаны, становится ясно, что оба режиссера ставят свои спектакли за счет государственного бюджета. Именно поэтому, Ксении Собчак следовало бы промолчать, а не затрагивать эту тему.


Напомним, что история началась после того, как Никита Михалков назвал пару после церемонии их бракосочетания чертями в эфире своей программы. Ксения не стала молчать и сказала, что удивлена подобной критикой в свой адрес. Позже свою супругу поддержал и сам Константин Богомолов.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:35

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