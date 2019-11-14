АвтоВАЗ ввел новый подход для проверки качества автомобилей LADA





Специалист их пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий сообщил о нововведениях в стратегии отечественного бренда в передаче «В самом деле». Представитель компании отметил, что, несмотря на недавно прошедший Всемирный день качества, автопроизводитель занялся улучшением финальной продукции достаточно давно. Известно, что на предприятиях постановили множество изменений в логистике испытаний и алгоритмов проверок марки LADA, которые позволят улучшить опыт эксплуатации для покупателя.В частности, отмечалась перестройка подхода к передислокации сборочных машин и уборке цеховых территорий, позволяющих уменьшить затраты бренда. Также это является отличным решением для выявления любых неточностей во время производства. Известно, что большая часть проверок тестировщиками будет проводиться в закрытом помещении, поскольку АвтоВАЗ перестал пользоваться имеющимися уличными треками. По словам руководства корпорации, езда в пасмурную погоду и по заснеженной дороге вряд-ли предоставит точные данные о качестве нового продукта.