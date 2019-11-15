Топ-менеджер Apple: «Дети с ноутбуками от Google не добьются успеха»
Один из топ-менеджеров компании Apple выступил с довольно резким заявлением - при использовании Google Chomebook американские дети не смогут добиться успеха. Эти слова принадлежат директору компании по маркетингу Филу Шиллеру.
Не так давно Apple представила новый 16-дюймовым MacBook Pro с топовой технической начинкой. Именно по итогам этой презентации Шиллер дал интервью журналистам CNET, в рамках которого резко раскритиковал ноутбуки от Google. По его словам, огромная популярность Chomebook обусловлена лишь тем, что они довольно дешевы. Но для полноценного обучения и достижения успеха эти устройства, как считает топ-менеджер Apple, не годятся. Он также добавил, что идеальным устройством для качественного обучения детей может стать iPad.
Позднее на своей страничке в сети микроблогов Twitter Фил Шиллер отдельно подчеркнул, что главная задача компании Apple заключается в том, чтобы помогать ученикам добиваться определенного успеха. С этой целью в Купертино создали ряд продуктов, которые должны помочь американским школьникам эффективно обучаться, расти, исследовать и добиваться новых высот.
Не так давно Apple представила новый 16-дюймовым MacBook Pro с топовой технической начинкой. Именно по итогам этой презентации Шиллер дал интервью журналистам CNET, в рамках которого резко раскритиковал ноутбуки от Google. По его словам, огромная популярность Chomebook обусловлена лишь тем, что они довольно дешевы. Но для полноценного обучения и достижения успеха эти устройства, как считает топ-менеджер Apple, не годятся. Он также добавил, что идеальным устройством для качественного обучения детей может стать iPad.
Позднее на своей страничке в сети микроблогов Twitter Фил Шиллер отдельно подчеркнул, что главная задача компании Apple заключается в том, чтобы помогать ученикам добиваться определенного успеха. С этой целью в Купертино создали ряд продуктов, которые должны помочь американским школьникам эффективно обучаться, расти, исследовать и добиваться новых высот.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:06