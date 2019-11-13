Ученые вырастили человеческую кожу в пробирке
Ученые из Сингапура изобрели новый вид искусственной кожи. Состоит она из клеток кожи человека и коллагена, а также обладает идентичными биологическими и химическими свойствами, что и настоящая. Теперь на этой коже специалисты планируют проводить тесты бытовой химии и косметики, чтобы не использовать для этих целей животных и реальных людей.
По данным информагентства «Рейтер», для того, чтобы вырастить небольшой кусочек кожи, идентичной натуральной, ученым требуется менее минуты. Далее этот фрагмент дермы помещают в специальный инкубатор, где клетки активно размножаются в течение недели и превращаются в мембрану светлого цвета. На данный момент ученые работают над созданием кожи с использованием азиатского пигмента для тестов отбеливающего эффекта косметических средств и другой продукции, предназначенной для ухода за кожными покровами.
По данным информагентства «Рейтер», для того, чтобы вырастить небольшой кусочек кожи, идентичной натуральной, ученым требуется менее минуты. Далее этот фрагмент дермы помещают в специальный инкубатор, где клетки активно размножаются в течение недели и превращаются в мембрану светлого цвета. На данный момент ученые работают над созданием кожи с использованием азиатского пигмента для тестов отбеливающего эффекта косметических средств и другой продукции, предназначенной для ухода за кожными покровами.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:53