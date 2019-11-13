Ученые вырастили человеческую кожу в пробирке





По данным информагентства «Рейтер», для того, чтобы вырастить небольшой кусочек кожи, идентичной натуральной, ученым требуется менее минуты. Далее этот фрагмент дермы помещают в специальный инкубатор, где клетки активно размножаются в течение недели и превращаются в мембрану светлого цвета. На данный момент ученые работают над созданием кожи с использованием азиатского пигмента для тестов отбеливающего эффекта косметических средств и другой продукции, предназначенной для ухода за кожными покровами.