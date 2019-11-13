Звезда "Дом-2" Николай Должанский решил стать депутатом





О своем решении Николай Должанский сообщил в первую очередь своим поклонникам, так как он искал среди них поддержки. Они сразу же начали давать советы экс-участнику телестройки. Так, Николаю напомнили о том, что он был "сейшельским мужем" Ольги Рапунцель. По их словам, если он решит обратиться к семье Рапунцель, то о нем сразу заговорят, а также получит поддержку их поклонников.Были и те, кто отметил, если Николай Должанский намерен податься в политику, то ему необходимо вспомнить о своей телевизионной карьере. На пользу ему может пойти и общение с Татьяной Владимировной, ведь она любила с ним вступать в перепалки и конфликтовать. Однако некоторые пользователи Сети просто на просто посмеялись над новой идей бывшего участника телестройки.