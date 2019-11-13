Супруга Константина Эрнста впервые рассказала о семье и детях





Летом 2017 года некоторые СМИ опубликовали сообщения о том, что генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст связал себя узами брака с Софьей Заикой. Впрочем, получить официальное подтверждение этим данным прессе в то время не удалось. Единственным ориентиром оставался лишь тот факт, что Софья Заика на своей страничке в социальной сети сменила фамилию на Эрнст. Но недавно молчание прервала сама Софья Эрнст, которая дала откровенное интервью изданию Tatler. В беседе с журналистами она, к примеру, рассказала, что действительно сыграла с мужем тайную свадьбу. Впрочем, разговор вышел куда более разнообразным, в нем молодая жена главы Первого канала даже рассказала о своем прошлом, детях и первой работе.К слову, детей у возлюбленной Эрнста двое – дочки в возрасте 2 и 3 лет. А вот имена девочек мать не называет. Они с супругом тщательно скрывают эту информацию и даже никогда не появляются с детьми на публике. Чем вызвана столь серьезная конспирация, остается только догадываться.