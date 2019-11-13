В Китае живет необычная девушка с лицом ангела и телом дьявола





Не менее 5 дней в неделю 30-летняя китаянка работает в спортзале и активно наращивает массу своих и без того внушительных мышц на тренажерах. Примечательно, что первые тренировки эта необычная девушка начинала с самых простых занятий пилатесом и йогой, однако после знакомства с бодибилдером приняла решение заняться силовыми тренировками. «Занимаюсь спортом без химии и прочих препаратов. Однако для того, чтобы выйти на международный уровень, нужно усилить тренировки и еще больше нарастит мышцы», - утверждает Юань Херонг.Обеспечить себе защиту в любой ситуации девушка способна не только благодаря накачанным мышцам, но еще и за счет профессионально поставленного удара. Дело в том, что она, как и миллионы других жителей Поднебесной, увлекается боевым искусством под названием кунг-фу. Сейчас в соцсетях уже набралось около 140 000 подписчиков. А многочисленные фанаты сравнивают девушку с персонажем популярных видеоигр.