Комитет Госдумы поддержал определение ПСБ опорным банком для ОПК





«Законопроект был поддержан комитетом. В ближайшее время он направится на рассмотрение Госдумы», - рассказал Красов.В документе имеется ряд поправок в закон о государственном оборонзаказе. В них говорится, что «Промсвязьбанк» должен стать опорной кредитной организацией для ОПК. Сейчас 100 процентов акций ПСБ находятся в собственности Российской Федерации.В рамках выполнения поручений президента России правительство будет наделено полномочиями по определению объема средств, размещенных на счетах опорного банка и других кредитных организаций, занимающихся реализацией и финансированием государственного оборонного заказа.В документе прописаны нормы для уточнения порядка взаимодействия между участниками оборонного заказа. Это даст возможность полностью следовать принципам, предусмотренным в поручениях президента.С конца 2017 года ПСБ проходил процедуру санации с привлечением компании Фонда консолидации банковского сектора. Структура ранее была инициирована Банком России. Сейчас единственным акционером кредитной организации является Росимущество. В Минфине ранее сообщали, что Промсвязьбанк может получить доступ к кредитам оборонных предприятий на сумму более чем в 1 триллион рублей с учетом соответствующего капитала.