Рудковская и Плющенко написали заявление в полицию из-за угроз сыну

Евгений Плющенко подтвердил наличие угроз в адрес 6-летнего сына Александра со стороны недоброжелателя в соцсетях. Поэтому фигурист вместе с супругой Яной Рудковской обратились за помощью в московскую полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту угроз убийством со стороны неизвестной женщины на платформе Instagram. Родители утверждают, что сообщения подобного характера не являются чем-то новым и продолжаются уже долгое время.Звездная пара боится за здоровье собственного ребенка, поскольку назойливая поклонница писала проклятья и запугивала расправой над юным фигуристом. Кроме прочего, Рудковская и Плющенко попросили заняться этим делом собственных правозащитников. Само заявление, как оказалось позднее, было написано более месяца тому назад. Мать Александра попросила журналистов не расспрашивать её ребенка относительно ситуации в интересах следствия. Известно, что на страницу молодого спортсмена в соцсети Instagram подписано более 300 тысяч человек, не все из которых оставляют комментарии с положительным содержанием.