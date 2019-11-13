Экс-участница проекта "Дом-2" Елена Бушина после ссоры с Бородиной призналась, что рассталась с мужем

Ни телеведущая Ксения Бородина, ни сама Елена Бушина причину их ссоры обсуждать не хотят, но уже известно, что знаменитости разорвали все контакты. О расставании экс-участницы проекта "Дом-2" с мужем Митей Железняком слухи ходят уже несколько лет подряд, но от комментариев звезда прежде воздерживалась.Теперь же на своей странице в Instagram Елена Бушина призналась, что их семья действительно распалась еще летом. Причины называть блондинка пока не готова, ведь разрыв оказался для нее слишком болезненным. Бушина только обозначила, что инициатором развода стал именно Митя Железняк, а вот она хотела сохранить семью ради детей. Именно по этой причине она готова и дальше общаться с экс-супругом.