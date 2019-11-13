Звезда "Дом-2" Александра Гозиас перекрасила волосы в темный цвет





Александра рассказала, что устала от предыдущего цвета волос и после того, как изменила свою внешность, почувствовала себя абсолютно другим человеком. По ее словам, новое отражение в зеркале ей очень нравится. Она подчеркнула, что подобные перемены ей по душе.То, что Александра Гозиас новый цвет подобрала очень удачно, отметили и ее фолловеры. С темным цветом волос она стала выглядеть более серьезной, именно поэтому поклонники не советуют ей вновь возвращаться к блонду.Некоторые решили, что Александра Гозиас взяла и полностью повторила за Татой Блюменкранц, ведь она ранее тоже покрасила волосы в темный цвет.