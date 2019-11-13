ПСБ снизил ставки «Семейной ипотеки» и рефинансирования ипотеки
ПСБ понизил показатель ставки по программе «Семейной ипотеки». Помимо этого, проводится рефинансирование займов по ипотеке.
На сегодня для многих банковских учреждений ставка для рефинансирования ипотечных займов составляет 8,85% годовых. При этом программа доступна при покупке недвижимости вторичного и первичного рынков. Максимальная сумма займа в ПСБ составляет не больше остатка задолженности по займу стороннего учреждения, в рамках кредитной организации, передает live24.ru
При этом ПСБ понизил ставку для новых и рефинансированных кредитов до отметки в 4,5% годовых. Эти условия предусмотрены для всех регионов, в которых работает ПСБ. Льготная ипотечная программа с господдержкой предназначена для членов семей, в которых за период с начала 2018 до конца 2022 года родится второй либо последующий ребёнок. В то же время ставка определена на весь период кредитования, а стартовый взнос во время покупки квартиры составляет 20% в зависимости от начальной цены недвижимости.
На сегодня для многих банковских учреждений ставка для рефинансирования ипотечных займов составляет 8,85% годовых. При этом программа доступна при покупке недвижимости вторичного и первичного рынков. Максимальная сумма займа в ПСБ составляет не больше остатка задолженности по займу стороннего учреждения, в рамках кредитной организации, передает live24.ru
При этом ПСБ понизил ставку для новых и рефинансированных кредитов до отметки в 4,5% годовых. Эти условия предусмотрены для всех регионов, в которых работает ПСБ. Льготная ипотечная программа с господдержкой предназначена для членов семей, в которых за период с начала 2018 до конца 2022 года родится второй либо последующий ребёнок. В то же время ставка определена на весь период кредитования, а стартовый взнос во время покупки квартиры составляет 20% в зависимости от начальной цены недвижимости.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:53