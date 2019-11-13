"Наша "банда": Лера Кудрявцева поздравила ведущего Муз-ТВ Николая Попова с днем рождения

Лера Кудрявцева не часто делает публикации в социальных сетях. Но сегодня она показала подписчикам несколько новых снимков, на одном из которых запечатлена она, ее возлюбленный Игорь Макаров, Николай Басков, Анна Семенович и Лолита Милявская. На фотографии видно, что знаменитости находятся в ресторане и весело проводят время. В комментарии к публикации в Instagram Лера Кудрявцева написала, что провела чудесный вечер и поздравила ведущего Муз-ТВ Николая Попова с днем рождения.В конце своего поста телеведущая отметила, что на фотографии запечатлена: "наша "банда". Подписчики начали поздравлять именинника с праздником. Многие оставили свои комплименты Лере Кудрявцевой, Анне Семенович и Лолите Милявской. Меньше чем за один час публикация набрала более 15 000 отметок "Мне нравится".