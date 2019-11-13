Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, почему до последнего скрывала вторую беременность

Совсем непросто живется семейной паре Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко в коллективе, который настроен против них достаточно вражески. Есть и те среди участников телестройки, кого пара может уже просто записать в хейтеры, потому что они готовы на все, только бы себя лишний раз пропиарить.Именно из-за зависти на протяжении долгого времени Ольга Рапунцель молчала. Сейчас новость о том, что в их семье ждут пополнение, не является тайной. Сама девушка поделилась этой информацией в Сети со своими поклонниками. Однако на протяжении долгого периода факт беременности Ольга пыталась скрыть.Так, в разговоре со своим супругом Дмитрием Ольга отметила, что их счастью способны обрадоваться лишь единицы, а для многих участников телестройки такая новость и вовсе не хорошая.