Астрономы заменили луну другими планетами и показали результат на видео





Астроном любитель Николас Холмс создает на своем авторском Youtube-канале видеоролики о космосе. При этом, одна из его работ уже несколько раз становилась вирусной в Сети, хотя была впервые опубликована еще в 2013 году. В ней показано, что бы произошло с небом, если бы планеты Солнечной системы заменили собой Луну и вращались вокруг Земли на том же расстоянии, что и естественный спутник.На втором видео автор показывает настоящий парад планет, нависший в небе над городом в ночное время. «Мне очень хотелось посмотреть, как бы это выглядело, поэтому основной задачей было утолить собственное любопытство», - заявил автор этих видео в беседе с журналистами издания Business Insider.Сами ролики создавались довольно просто. Сначала Николас Холмс снял на видео небосвод над американским Хантсвиллом, а после просто заменил Луну на другие планеты с помощью специального программного обеспечения. В итоге получились завораживающие видео, которые быстро набирают популярность в Сети.