Астрономы заменили луну другими планетами и показали результат на видео
Разумеется, проснувшись однажды утром, человек не увидит висящий в небе Юпитер. Однако специально созданные астрономами анимационные видео демонстрируют, как изменилась бы картина над головами людей, если бы Луну заменили другие планеты.
Астроном любитель Николас Холмс создает на своем авторском Youtube-канале видеоролики о космосе. При этом, одна из его работ уже несколько раз становилась вирусной в Сети, хотя была впервые опубликована еще в 2013 году. В ней показано, что бы произошло с небом, если бы планеты Солнечной системы заменили собой Луну и вращались вокруг Земли на том же расстоянии, что и естественный спутник.
На втором видео автор показывает настоящий парад планет, нависший в небе над городом в ночное время. «Мне очень хотелось посмотреть, как бы это выглядело, поэтому основной задачей было утолить собственное любопытство», - заявил автор этих видео в беседе с журналистами издания Business Insider.
Сами ролики создавались довольно просто. Сначала Николас Холмс снял на видео небосвод над американским Хантсвиллом, а после просто заменил Луну на другие планеты с помощью специального программного обеспечения. В итоге получились завораживающие видео, которые быстро набирают популярность в Сети.
Астроном любитель Николас Холмс создает на своем авторском Youtube-канале видеоролики о космосе. При этом, одна из его работ уже несколько раз становилась вирусной в Сети, хотя была впервые опубликована еще в 2013 году. В ней показано, что бы произошло с небом, если бы планеты Солнечной системы заменили собой Луну и вращались вокруг Земли на том же расстоянии, что и естественный спутник.
На втором видео автор показывает настоящий парад планет, нависший в небе над городом в ночное время. «Мне очень хотелось посмотреть, как бы это выглядело, поэтому основной задачей было утолить собственное любопытство», - заявил автор этих видео в беседе с журналистами издания Business Insider.
Сами ролики создавались довольно просто. Сначала Николас Холмс снял на видео небосвод над американским Хантсвиллом, а после просто заменил Луну на другие планеты с помощью специального программного обеспечения. В итоге получились завораживающие видео, которые быстро набирают популярность в Сети.
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:28