Социальная сеть Instagram тестирует сервис, похожий на TilTok





Эксперты заметили, что Reels от Instagram во многом копирует TikTok, например, с ее помощью можно записывать 15-секундные ролики, накладывать на них эффекты и музыку, а также менять скорость воспроизведения. Данная возможность уже встроена в Stories и доступна в приложениях для iOS и Android. Однако сейчас воспользоваться ею могут только пользователи из Бразилии, где новая функция называется Cenas. Предполагается, что эти видео будут распространятся на большую аудиторию, аналогично с сервисом TikTok в разделе челленджей.Недавно компания Facebook запустила подобную программу под названием Lasso, однако в нее нужно привлекать пользователей дополнительно.