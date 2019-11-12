Социальная сеть Instagram тестирует сервис, похожий на TilTok
Социальная сеть Instagram запустила тестирование сервиса, похожего на TilTok. Платформа под названием Reels позволяет делиться видеороликами, снабжая их музыкой из общего архива.
Эксперты заметили, что Reels от Instagram во многом копирует TikTok, например, с ее помощью можно записывать 15-секундные ролики, накладывать на них эффекты и музыку, а также менять скорость воспроизведения. Данная возможность уже встроена в Stories и доступна в приложениях для iOS и Android. Однако сейчас воспользоваться ею могут только пользователи из Бразилии, где новая функция называется Cenas. Предполагается, что эти видео будут распространятся на большую аудиторию, аналогично с сервисом TikTok в разделе челленджей.
Недавно компания Facebook запустила подобную программу под названием Lasso, однако в нее нужно привлекать пользователей дополнительно.
Эксперты заметили, что Reels от Instagram во многом копирует TikTok, например, с ее помощью можно записывать 15-секундные ролики, накладывать на них эффекты и музыку, а также менять скорость воспроизведения. Данная возможность уже встроена в Stories и доступна в приложениях для iOS и Android. Однако сейчас воспользоваться ею могут только пользователи из Бразилии, где новая функция называется Cenas. Предполагается, что эти видео будут распространятся на большую аудиторию, аналогично с сервисом TikTok в разделе челленджей.
Недавно компания Facebook запустила подобную программу под названием Lasso, однако в нее нужно привлекать пользователей дополнительно.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:25