Ученые: Тайга оказалась источником парниковых газов





Эксперименты под началом Катерины Мочаковой продемонстрировали, что бореальные леса являются причиной появления закиси азота N2O, парниковая активность его выше в 298 раз, чем у углекислого газа. Ученые настаивают, что ели, березы, сосны и другие деревья, которые растут в тайге, отделяют закись азота. Основным моментом исследования стала информация о том, что обилие производимого вещества напрямую обусловлено сезоном. Ранее такие опыты не проводились, так как в таком процессе деревья недооценивались.Как выяснилось, в бореальных лесах, где низкий уровень азота, его малая величина сдерживает рост деревьев. Для того, чтобы растениям получить азот, они берут его вследствие переработки органических субстанций из грунта. Туда же он попадает из листьев, которые опали, но часть уходит в атмосферу в форме закиси. Для правильного расценивания ситуации необходимо дополнительные анализы в этой области.