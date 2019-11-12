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Звезда "Дом-2" Инесса Шевчук рассказала, что тренировки помогают набрать вес

Популярная модель, блогер, в том числе и экс-участница телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Инесса Шевчук поделилась секретом, как ей удается сохранять красоту и стройность. По ее словам, лично ей набирать вес позволяют регулярные тренировки.
Звезда "Дом-2" Инесса Шевчук рассказала, что тренировки помогают набрать вес

Особый интерес к своей персоне Инесса Шевчук вызвала после того, как разместила в Сети фото в купальнике с отдыха. Пользователи тут же начали интересоваться, как девушке удается держать себя в форме. Выяснилось, что особого секрета у Инессы нет. Ест она практически все, кроме свинины и говядины, так как после употребления мяса у нее значительно ухудшается самочувствие.

Помимо этого, девушка рассказала, что на данный момент весит 46 килограммов, но чувствует себя не совсем комфортно, а для того, чтобы самочувствие было в норме, ей необходимо набрать вес до 49 килограммов. Как отметила Инесса Шевчук, достигнуть такого результата она сможет лишь в том случае, если будет кушать 5 раз в день и систематически посещать тренировки. Стоит отметить, что сейчас Инесса Шевчук занимается в зале регулярно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:18

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