Звезда "Дом-2" Инесса Шевчук рассказала, что тренировки помогают набрать вес





Особый интерес к своей персоне Инесса Шевчук вызвала после того, как разместила в Сети фото в купальнике с отдыха. Пользователи тут же начали интересоваться, как девушке удается держать себя в форме. Выяснилось, что особого секрета у Инессы нет. Ест она практически все, кроме свинины и говядины, так как после употребления мяса у нее значительно ухудшается самочувствие.Помимо этого, девушка рассказала, что на данный момент весит 46 килограммов, но чувствует себя не совсем комфортно, а для того, чтобы самочувствие было в норме, ей необходимо набрать вес до 49 килограммов. Как отметила Инесса Шевчук, достигнуть такого результата она сможет лишь в том случае, если будет кушать 5 раз в день и систематически посещать тренировки. Стоит отметить, что сейчас Инесса Шевчук занимается в зале регулярно.