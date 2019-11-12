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Юлия Михалкова покинула "Уральские Пельмени" из-за богатого экс-любовника

Недавно российские журналисты смогли узнать причину ухода Юлии Михалковой из команды "Уральские Пельмени". Оказалось, что звезда КВН закончила карьеру ради богатого экс-любовника.

Юлия Михалкова еще в 2016 году завела отношения с неизвестным бизнесменом, который не скупился на поездки за границу и дорогие подарки, сообщают отечественные СМИ. Участница комедийного объединения "Уральские Пельмени" начала встречаться с новым возлюбленным после того, как последний закончил бракоразводный процесс. Известно, что предприниматель попросил Михалкову прилететь к нему в Москву, что частично поспособствовало перерыву в карьере комедиантки. Совсем недавно Михалкова сообщила об отсутствии какого-либо партнера, намекая на возможный разрыв.

Сама знаменитость редко оставляет публикации в соцсетях, потому и трудно говорить о точности предоставляемой информации. Однако сообщается о нежелании Михалковой менять работу на семейную жизнь, что подтверждается недавними отношениями с депутатом областной думы. С политиком актриса встречалась на протяжении года, за который они успели купить совместную квартиру. Впоследствии связь оборвалась, что Михалкова объяснила различиями в "ритмах жизни" между ней и её бывшим возлюбленным.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:16

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