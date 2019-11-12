Эксперты назвали самые востребованные профессии в IT-сфере в 2020 году





В России большими темпами растет рынок "умных" технологий, которые нуждаются в соответствующих профессионалах. Информационное агентство Superjob смогло определить, какие именно специальности лучше всего обеспечат работой в 2020 году. К ним относятся разработчики программ для мобильных ОС iOS и Android, контролеры качества выпускаемого продукта, аналитики данных и тестировщики. Отмечается, что первые должности имеют крайне низкий показатель конкурса, составляющий всего два человека на одно место. Дополнительным стимулом окажется и то, что для программистов в сфере приложений средняя зарплата в Москве составляет от 150 до 300 тысяч рублей.Немного ниже финансовые перспективы наблюдаются у UI/UX-дизайнеров и специалистов по QA-тестированию. Если первые могут заработать до 125 тыс., то вторые могут рассчитывать на 100 тыс. с максимальным окладом до 250 тысяч рублей. Работодатели также сообщают о том, что готовы принимать даже неопытных и молодых специалистов из-за острой нехватки кадров. Более сложными при поступлении на работу являются вакансии аналитика данных, труд которых вознаграждается 160 тысячами рублей. К сожалению, последний вариант имеет высокую конкуренцию, поскольку конкурс на одно место насчитывает 4 человека.