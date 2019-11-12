Анастасия Волочкова похвасталась насыщенной сексуальной жизнью

По словам Анастасии Волочковой, у нее все натуральное, кроме ногтей, а также она сильно гордиться своим бюстом. По словам звезды, ее грудь стала объектом зависти Ксении Собчак. Балерина рассказала, как телеведущая не могла поверить в натуральность ее тела, поэтому потрогала его. Волочкову смешат претензии публики к ее груди, что, по мнению танцовщицы, показывает реальный уровень интеллекта хейтеров. При этом звезда предпочитает игнорировать резкие выпады фолловеров, отмечая, что это является частью ее профессии.Недавно артистка показала фото с новым имиджем, а также продемонстрировала стройную фигуру в купальнике. Волочкова уверена, что поддерживать форму ей помогают регулярные занятия спортом и репетиции постановок.