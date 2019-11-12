Онищенко порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные морозы





Наступление холодов несет множество различных заболеваний, в том числе и опасные ГРВИ. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко говорит, что к переменам в температуре особенно чувствительны старики и дети. Поэтому следует принимать несколько профилактических мер. Среди них медик называет вакцинацию от гриппа, ограничение пребывания на улице и в местах скопления людей, а также ношение утепленной одежды. Кроме прочего, следует обратить внимание и на гололед, который способствует скачкам в числе травм и переломов.Дополнительными средствами укрепления иммунитета эксперт называет правильное питание, прием поливитаминов по рекомендации врача и заваривание чая на основе имбиря и ягод. Немаловажен и настрой при длительном нахождении вне улицы, в чем помогут занятия любимыми делами. Онищенко предостерег, что несмотря на относительно теплый период осенью, сейчас все же стоит одеваться в зимние куртки и головные уборы, чтобы избежать переохлаждения. Напоминаем, что синоптики прогнозируют в конце ноября резкое падение температуры в европейской части России от -15 до -30 °C, а в других регионах до -40°C.