Ученые создали самую маленькую снежинку в мире





Раньше точного ответа на вопрос, какое количество жидкости необходимо для образования снежинки, не было. Оценки ученых были достаточно размытыми и сильно отличались друг от друга. Одни специалисты говорили, что достаточно двух молекул воды, другие же утверждали, что их число должно быть выше нескольких сотен. Также проводили практические эксперименты и компьютерное моделирование, однако не один из этих методов не давал точного результата.Ученый Томас Цойх из Геттингенского университета решил раз и навсегда узнать, когда вода переходит из жидкого состояния в газообразное, а также заодно создать самую маленькую в мире снежинку. Для этого он изменил методику эксперимента. Теперь вода проходила по длинной трубке, в которой планомерно опускалась температура. В нижней точке она достигала минус 123 градусов по Цельсию. Все это время за водой внимательно следила современная техника, отслеживающая процесс изменения ее состояния.Оказалось, что для формирования этой структуры необходимо от 90 до 150 молекул. Размер такой снежинки составит всего 2 нанометра, что в миллион раз меньше тех образований, что человек может увидеть на улице.