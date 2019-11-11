Шнуров раскрыл секреты женщин благодаря чтению журнала Cosmopolitan





По словам Сергея Шнурова, он не обращает внимания на просмотры в Сети, а главным критерием собственной популярности для него является реальная аудитория. Он подошел к процессу приумножения поклонников, как к математической задаче. В частности, он смог привлечь публику женским вокалом, выбрав его из набора элементов. Изначально он ориентировался на жен бандитов, а потом определил, что современная женская аудитория тоже имеет деньги, поэтому начал писать песни, учитывая это. Чтобы понять логику слабого пола он выписывал Cosmopolitan и читал письма.Также Шнуров не исключает, что его группа может начать выступать с новым фронтменом. На шоу “Голос” артист преследует корыстные цели, отбирая интересных людей, а также признался, что до сих пор следит за своими конкурентами, например, группой “Руки вверх!”.