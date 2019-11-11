«Это вульгарно»: Лариса Гузеева пристыдила мужа Игоря Бухарова в магазине одежды
Известная российская телеведущая Лариса Гузеева вместе с супругом Игорем Бухаровым посетила один из московских магазинов одежды. Знаменитость пристыдила мужа за его поведение и заявила: «Игорь, это вульгарно».
Совместное посещение магазина с супругом Лариса Гузеева показала в Instagram. Телеведущая выложила несколько коротких видео. Все начинается с того, что Игорь Бухаров примеряет новый костюм. В один момент супруг сильно вытягивают одну из ног вперед, что очень не понравилось жене. «Игорь, это вульгарно», - заявила артистка. После этого знаменитость заметила, что чувствует себя так, будто она покупает своему избраннику дорогие подарки. «Как богатая американка, покупающая парню одежду», - констатирует звезда.
Позже Лариса Гузеева и Игорь Бухаров начали друг над другом подшучивать. Телеведущая предлагала супругу изменить позу, чтобы ей было удобнее разглядеть костюм, а муж в этот момент принимал интересные положения. В один момент знаменитость даже предложила супругу: «Живот. Втяни все в себя».
В ходе всей этой ситуации Лариса Гузеева несколько раз сделала комплимент владельцу магазина одежду и даже предложила прорекламировать его заведение у себя в Instagram. В последней «Истории» звезда оставила геолокацию на этот магазин.
Совместное посещение магазина с супругом Лариса Гузеева показала в Instagram. Телеведущая выложила несколько коротких видео. Все начинается с того, что Игорь Бухаров примеряет новый костюм. В один момент супруг сильно вытягивают одну из ног вперед, что очень не понравилось жене. «Игорь, это вульгарно», - заявила артистка. После этого знаменитость заметила, что чувствует себя так, будто она покупает своему избраннику дорогие подарки. «Как богатая американка, покупающая парню одежду», - констатирует звезда.
Позже Лариса Гузеева и Игорь Бухаров начали друг над другом подшучивать. Телеведущая предлагала супругу изменить позу, чтобы ей было удобнее разглядеть костюм, а муж в этот момент принимал интересные положения. В один момент знаменитость даже предложила супругу: «Живот. Втяни все в себя».
В ходе всей этой ситуации Лариса Гузеева несколько раз сделала комплимент владельцу магазина одежду и даже предложила прорекламировать его заведение у себя в Instagram. В последней «Истории» звезда оставила геолокацию на этот магазин.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:47