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Профессор из Манчестера заявил о существовании фей и даже предъявил доказательства

Верить в существование фей, казалось бы, удел маленьких детей с их любовью к сказкам. Но что, если об их реальности заявляет настоящий ученый, да еще и предъявляет доказательства своих слов. Так поступил Джон Хайятт – профессор Манчестерского университета.

По словам главы Института исследований и инноваций в области дизайна и искусства при университете, сказочные персонажи, которых люди называют феями, вполне реальны. Более того, профессор даже сделал несколько их снимков, на которых запечатлены странные крылатые существа крохотных размеров. Эти фотографии, утверждает ученый, он сделал случайно, когда просто снимал пейзажи Ланкашира. Своей находкой Джон Хайятт решил поделиться с общественностью, поэтому устроил выставку своих снимков. По его утверждению, с помощью этой экспозиции он рассчитывает заставить взрослых поверить в сказку и привнести в их размеренный ритм немного магии.

При этом профессор настаивает на том, что его снимки являются оригинальными и никогда не подвергались никаким изменениям. «Я и сам был слегка шокирован, когда увидел подобное. Я даже сделал повторный двойной дубль. Более того, я отправился на улицу и сделал снимки комаров и мух, которые выглядят в объективе совсем по-другому», - объясняет Хайятт свою уверенность.

При этом ученый признает, что существа, которых ему удалось запечатлеть своей камерой, далеки от тех фей, которые изображаются в популярных сказках.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 22:00

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