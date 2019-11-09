Суд отказался разводить Лолиту Милявскую с молодым мужем





После того, как судья заслушал позицию обеих сторон, он принял решение отказать в расторжении брака. Стоит отметить, что на разводе настаивал именно Иванов, поскольку он обратился в суд с соответствующим иском, а вот его знаменитая супруга подала встречное заявление с требованием признать их брак фиктивным. Как сообщает «СтарХит», после такого решения суда супруг артистки пришел буквально в ярость, поскольку уверен, что их брак спасти уже не удастся и утверждает, что делал для этого все возможное. Дмитрий Иванов также отметил, что над построением отношений должны работать двое. Более того, они с Милявской неоднократно об этом разговаривали, однако так и не смогли найти взаимопонимание.Сейчас же Иванов винит в отказе суда разводить его с певицей журналистов, которые якобы сорвали процесс. Он убежден, что суд давно уже принял бы решение о расторжение брака, если бы не вмешалась пресса.