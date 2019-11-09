Ученые NASA: Динозавры жили на другой стороне галактики
Астрофизик NASA Джесси Кристиансен утверждает, что динозавры жили на другой стороне галактики. Об этом специалист написала на своей страничке в сети микроблогов Twitter.
По словам Кристиансен, теория основана на том, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но еще и вместе с ним, а также с другими планетами Солнечной системы. В результате Земля движется со скоростью порядка 828 тысяч километров в час на отдалении в 28 тысяч световых лет от центра своей галактики. То есть, для того чтобы пройти весь путь по орбите вокруг центра Млечного Пути, ей требуется около 230 миллионов лет. «Это огромный отрезок времени», - утверждает астрофизик, подчеркивая, что некоторую его часть планета уже преодолела.
Более того, по словам ученого, это дает все основания говорить о том, что многие динозавры обитали на другой стороне Млечного Пути. Ведь со времени существования плезиозавров – огромных водоплавающих рептилий, - до момента, когда были уничтожены последние из динозавров, Солнце и планеты вокруг него успели преодолеть примерно три четверти своего пути вокруг центральной части галактики. То есть, в момент, когда по поверхности Земли разгуливали динозавры, она находилась на совершенно другой стороне галактики, нежели сейчас. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать эту теорию, доктор Джесси Кристиансен даже показала небольшой анимационный ролик.
По словам Кристиансен, теория основана на том, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но еще и вместе с ним, а также с другими планетами Солнечной системы. В результате Земля движется со скоростью порядка 828 тысяч километров в час на отдалении в 28 тысяч световых лет от центра своей галактики. То есть, для того чтобы пройти весь путь по орбите вокруг центра Млечного Пути, ей требуется около 230 миллионов лет. «Это огромный отрезок времени», - утверждает астрофизик, подчеркивая, что некоторую его часть планета уже преодолела.
Более того, по словам ученого, это дает все основания говорить о том, что многие динозавры обитали на другой стороне Млечного Пути. Ведь со времени существования плезиозавров – огромных водоплавающих рептилий, - до момента, когда были уничтожены последние из динозавров, Солнце и планеты вокруг него успели преодолеть примерно три четверти своего пути вокруг центральной части галактики. То есть, в момент, когда по поверхности Земли разгуливали динозавры, она находилась на совершенно другой стороне галактики, нежели сейчас. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать эту теорию, доктор Джесси Кристиансен даже показала небольшой анимационный ролик.