Ученые NASA: Динозавры жили на другой стороне галактики





По словам Кристиансен, теория основана на том, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но еще и вместе с ним, а также с другими планетами Солнечной системы. В результате Земля движется со скоростью порядка 828 тысяч километров в час на отдалении в 28 тысяч световых лет от центра своей галактики. То есть, для того чтобы пройти весь путь по орбите вокруг центра Млечного Пути, ей требуется около 230 миллионов лет., - утверждает астрофизик, подчеркивая, что некоторую его часть планета уже преодолела.Более того, по словам ученого, это дает все основания говорить о том, что многие динозавры обитали на другой стороне Млечного Пути. Ведь со времени существования плезиозавров – огромных водоплавающих рептилий, - до момента, когда были уничтожены последние из динозавров, Солнце и планеты вокруг него успели преодолеть примерно три четверти своего пути вокруг центральной части галактики. То есть, в момент, когда по поверхности Земли разгуливали динозавры, она находилась на совершенно другой стороне галактики, нежели сейчас. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать эту теорию, доктор Джесси Кристиансен даже показала небольшой анимационный ролик.