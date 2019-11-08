Экс-возлюбленная Александра Шульгина Юлия Михальчик осудила Валерию за нелестные слова в адрес продюсера

«На тот момент мне было известно лишь то, что Александр Шульгин состоял в браке с прекрасной певицей Валерией, но о тирании в их семье я не знала. Когда же я получила от него предложение руки и сердца, то изначально ответила согласием, но позднее осознала, что не готова к этому. Но всё же я искренне благодарна Александру Шульгину за то, что благодаря ему я стала певицей», – рассказала в эфире «Судьбы человека» Юлия Михальчик. Артистка также отметила, что на сегодняшний день они с продюсером находятся в товарищеских отношениях, и она всегда может позвонить экс-возлюбленному, попросить совета и рассчитывать на поддержку.



