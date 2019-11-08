Экс-возлюбленная Александра Шульгина Юлия Михальчик осудила Валерию за нелестные слова в адрес продюсера
Российская поп-звезда, композитор и автор песен Юлия Михальчик в студии телепередачи «Судьба человека» осудила певицу Валерию за нелестные слова, сказанные ею в адрес уже бывшего мужа, продюсера Александра Шульгина, с которым исполнительница хита ««Лебедь белая»» в своё время встречалась. Гостья программы выразила благодарность экс-возлюбленному за помощь в становлении артисткой, а также раскрыла причины расставания с ним.
Как следует из воспоминаний Юлии Михальчик, когда она в 18-летнем возрасте попала на «Фабрику звёзд», Александр Шульгин сразу же стал относится к ней не так, как к остальным участникам реалити-шоу, уделяя заметно больше внимания. Однако о скандальных деталях развода продюсера с певицей Валерией конкурсантка тогда не знала, ведь в то время интернет не был таким доступным, как сейчас.
По словам Юлии Михальчик, последней каплей её терпения, после чего она ушла от Александра Шульгина, стал инцидент во время отдыха на пляже в Египте. Тогда продюсер, который постоянно пытался подчинить подопечную своей воле, приказал ей взять маску и нырнуть. Поскольку певица стала отказываться, так как ей не хотелось плавать, избранник, с её слов, схватил возлюбленную за лицо и толкнул в воду.
Тем не менее, Юлия Михальчик осудила бывшую жену Александра Шульгина Валерию за то, что она вынесла семейные проблемы, связанные с тиранией и деспотизмом мужа, на всеобщее обсуждение, рассказав о них на всю страну, ведь у экс-супругов всё же есть трое совместных детей.
34-летняя артистка и сама является матерью. В 2011 году она вышла замуж за предпринимателя Владимира Гоева, с которым до брака встречалась на протяжении около двух лет. В 2013 году на свет появился их сын Александр, а уже в 2016 году пара оформила развод. Юлия Михальчик не раз отмечала, что ребёнок для неё – самое важное в жизни, а с бывшим мужем она не общается.
Как следует из воспоминаний Юлии Михальчик, когда она в 18-летнем возрасте попала на «Фабрику звёзд», Александр Шульгин сразу же стал относится к ней не так, как к остальным участникам реалити-шоу, уделяя заметно больше внимания. Однако о скандальных деталях развода продюсера с певицей Валерией конкурсантка тогда не знала, ведь в то время интернет не был таким доступным, как сейчас.
«На тот момент мне было известно лишь то, что Александр Шульгин состоял в браке с прекрасной певицей Валерией, но о тирании в их семье я не знала. Когда же я получила от него предложение руки и сердца, то изначально ответила согласием, но позднее осознала, что не готова к этому. Но всё же я искренне благодарна Александру Шульгину за то, что благодаря ему я стала певицей», – рассказала в эфире «Судьбы человека» Юлия Михальчик. Артистка также отметила, что на сегодняшний день они с продюсером находятся в товарищеских отношениях, и она всегда может позвонить экс-возлюбленному, попросить совета и рассчитывать на поддержку.
По словам Юлии Михальчик, последней каплей её терпения, после чего она ушла от Александра Шульгина, стал инцидент во время отдыха на пляже в Египте. Тогда продюсер, который постоянно пытался подчинить подопечную своей воле, приказал ей взять маску и нырнуть. Поскольку певица стала отказываться, так как ей не хотелось плавать, избранник, с её слов, схватил возлюбленную за лицо и толкнул в воду.
Тем не менее, Юлия Михальчик осудила бывшую жену Александра Шульгина Валерию за то, что она вынесла семейные проблемы, связанные с тиранией и деспотизмом мужа, на всеобщее обсуждение, рассказав о них на всю страну, ведь у экс-супругов всё же есть трое совместных детей.
34-летняя артистка и сама является матерью. В 2011 году она вышла замуж за предпринимателя Владимира Гоева, с которым до брака встречалась на протяжении около двух лет. В 2013 году на свет появился их сын Александр, а уже в 2016 году пара оформила развод. Юлия Михальчик не раз отмечала, что ребёнок для неё – самое важное в жизни, а с бывшим мужем она не общается.